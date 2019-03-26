Война на Донбассе: украинские воины снова нанесли урон оккупантам

За прошедшие сутки, 25 марта, российские оккупационные войска семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, в результате чего двое наших бойцов получили ранения, однако погибших нет. А вот в рядах врага на трех боевиков меньше. Еще пятеро ранены.

Оккупанты обстреливали позиции ВСУ из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, противотанковых гранатометов. Читайте также: Прихватил секретные документы: экс-офицер ВСУ перешел на сторону пророссийских боевиков Под удар попали окрестности Новомихайловки, Красногоровки, Старогнатовки, Лебединского, Крымского, Новотошковского, Луганского. С начала текущих суток обстрелы позиций наших войск не зафиксированы.