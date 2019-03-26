Война на Донбассе: украинские воины снова нанесли урон оккупантам
За прошедшие сутки, 25 марта, российские оккупационные войска семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, в результате чего двое наших бойцов получили ранения, однако погибших нет. А вот в рядах врага на трех боевиков меньше. Еще пятеро ранены.
Оккупанты обстреливали позиции ВСУ из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, противотанковых гранатометов.
Читайте также: Прихватил секретные документы: экс-офицер ВСУ перешел на сторону пророссийских боевиков
Под удар попали окрестности Новомихайловки, Красногоровки, Старогнатовки, Лебединского, Крымского, Новотошковского, Луганского.
С начала текущих суток обстрелы позиций наших войск не зафиксированы.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы18 марта , 14:12
Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко7 сентября 2016 , 15:43 1
Известная набережная в Одессе покрылась льдом: появились впечатляющие фото27 января 2017 , 18:24 1
Сегодня на дорогах Киева уже произошло 300 аварий14 ноября 2018 , 16:19
На чем ездит кандидат в президенты Анатолий Гриценко20 февраля , 15:40