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      Війна на Донбасі: українські воїни знову завдали втрат окупантам

      74 Читать новость на русском
      Операція Об'єднаних сил
      Операція Об'єднаних сил / 24 канал

      За минулу добу, 25 березня, російські окупаційні війська сім разів обстріляли українські позиції на Донбасі, внаслідок чого двоє наших бійців зазнали поранень, проте загиблих немає. А от у лавах ворога на трьох бойовиків менше. Ще п'ятьох поранено.

      Окупанти обстрілювали позиції ЗСУ із ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, протитанкових гранатометів. 

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      Під удар попали околиці Новомихайлівки, Красногорівки, Старогнатівки, Лебединського, Кримського, Новотошківського, Луганського.

      Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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