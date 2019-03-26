Війна на Донбасі: українські воїни знову завдали втрат окупантам
За минулу добу, 25 березня, російські окупаційні війська сім разів обстріляли українські позиції на Донбасі, внаслідок чого двоє наших бійців зазнали поранень, проте загиблих немає. А от у лавах ворога на трьох бойовиків менше. Ще п'ятьох поранено.
Окупанти обстрілювали позиції ЗСУ із ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, протитанкових гранатометів.
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Під удар попали околиці Новомихайлівки, Красногорівки, Старогнатівки, Лебединського, Кримського, Новотошківського, Луганського.
Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.
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