Война таксистов в ЮАР: количество жертв возросло

В Южно-Африканской Республике в субботу, 21 июля, неизвестные лица совершили вооруженное нападение на микроавтобус, который перевозил водителей такси. На пути в Йоханнесбург злоумышленники устроили засаду и расстреляли 11 человек, которые возвращались с похорон своего коллеги в Ква-Зулу Наталь.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу местной политиции.

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"Нападение произошло около восьми часов вечера. В микроавтобусе, в котором ехали таксисты, погибли 11 человек, а еще четверо – серьезно ранены и доставлены в госпиталь", – заявил представитель местной полиции Джей Найкер.

Представитель полиции Южно-Африканской Республики Джей Найкер

Найкер рассказал, что такси-микроавтобусы – самый популярный в ЮАР вид общественного транспорта, поэтому в стране много случаев насилия из-за этого вида бизнеса. Таксисты объединены в группы и постоянно ведут борьбу за доминирование в сфере перевозок. В частности, пострадавшие водители были членами местной ассоциации таксистов "Гаутенга". Представители правоохранительных органов предполагают, что нападение организовала одна из ассоциаций-конкурентов.