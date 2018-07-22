Війна таксистів у ПАР: кількість жертв зросла

У Південно-Африканській Республіці у суботу, 21 липня, невідомі особи здійснили збройний напад на мікроавтобус, який перевозив водіїв таксі. На дорозі до Йоханесбургу зловмисники влаштували засідку та розстріляли 11 таксистів, які повертались із похорону свого колеги в Ква-Зулу Наталь.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на прес-службу місцевої поліції.

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"Напад відбувся близько восьмої години вечора. У мікроавтобусі, в якому їхали таксисти, згинуло 11 осіб, а ще четверо – серйозно поранені та доставлені у госпіталь", – заявив речник місцевої поліції Джей Найкер.



Речник поліції Південно-Африканської Республіки Джей Найкер

Найкер розповів, що таксі-мікроавтобуси – найпопулярніший у ПАР вид громадського транспорту, тому в країні багато випадків насильства через цей вид бізнесу. Адже таксисти об'єднані у групи і постійно ведуть боротьбу за домінування в сфері перевезень. Зокрема, постраждалі водії були членами місцевої асоціації таксистів "Гаутенга". Представники правоохоронних органів припускають, що напад організувала одна із асоціацій-конкурентів.