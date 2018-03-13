Война в Сирии: Турция взяла в осаду Африн
Турецкая армия и союзные силы в Сирии в рамках операции "Оливковая ветвь" окружили город Африн.
О блокировании заявили в командовании Вооруженных сил Турции.
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"В результате операции "Оливковая ветвь" с 12 марта началась осада сирийского города Африн", – говорится в сообщении.
Турецкая армия начала наступление на Африн в конце января. Повод – борьба с террористами. Но большинство международных экспертов считает, что турецкая военная кампания под названием "Оливковая ветвь" направлена на подавление курдов, проживающих в регионе.
Добавим, что это первая масштабная наземная операция иностранной армии на территории Сирии.
Источник: 24 Канал
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