Война в Сирии: Турция взяла в осаду Африн

Турецкая армия и союзные силы в Сирии в рамках операции "Оливковая ветвь" окружили город Африн.

О блокировании заявили в командовании Вооруженных сил Турции.

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"В результате операции "Оливковая ветвь" с 12 марта началась осада сирийского города Африн", – говорится в сообщении.

Турецкая армия начала наступление на Африн в конце января. Повод – борьба с террористами. Но большинство международных экспертов считает, что турецкая военная кампания под названием "Оливковая ветвь" направлена ​​на подавление курдов, проживающих в регионе.

Добавим, что это первая масштабная наземная операция иностранной армии на территории Сирии.