Війна у Сирії: Туреччина взяла в облогу Афрін
Турецька армія і союзні сили в Сирії в рамках операції "Оливкова гілка" оточили місто Афрін.
Про блокування заявили в командуванні Збройних сил Туреччини.
Читайте також: Режим Асада, який підтримує Росія, відповідальний за злочини проти людяності, – МЗС Канади
"В результаті операції "Оливкова гілка" з 12 березня почалася облога сирійського міста Афрін", – йдеться в повідомлені.
Турецька армія почала наступ на АфрІн наприкінці січня. Привід – боротьба з терористами. Але більшість міжнародних експертів вважає, що турецька військова кампанія під назвою "Оливкова гілка" спрямована на придушення курдів, які мешкають у регіоні.
Додамо, що це перша масштабна наземна операція іноземної армії на території Сирії.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі