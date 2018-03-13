Війна у Сирії: Туреччина взяла в облогу Афрін

Турецька армія і союзні сили в Сирії в рамках операції "Оливкова гілка" оточили місто Афрін.

Про блокування заявили в командуванні Збройних сил Туреччини.

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"В результаті операції "Оливкова гілка" з 12 березня почалася облога сирійського міста Афрін", – йдеться в повідомлені.

Турецька армія почала наступ на АфрІн наприкінці січня. Привід – боротьба з терористами. Але більшість міжнародних експертів вважає, що турецька військова кампанія під назвою "Оливкова гілка" спрямована на придушення курдів, які мешкають у регіоні.

Додамо, що це перша масштабна наземна операція іноземної армії на території Сирії.