Юлия, которая родилась в Киеве, была сотрудницей Национального агентства по предотвращению коррупции. В 2022 году девушка окончила Харьковский национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого.

Смотрите также Служила в ВСУ еще с 2019-го: на фронте погибла парамедикиня Дарья Филипьева

До полномасштабного вторжения Юлия работала в НАПК

В том же году она стала аспиранткой кафедры уголовного права и присоединилась к НАПК. Юлия работала в управлении проведения обязательных проверок.

Мою любимую многие хотели видеть у себя на работе, ведь она действительно была специалистом своего дела. Как она радовалась, когда ее дела выигрывали в судах. Коллеги рассказывали, что тогда она с улыбкой врывалась в кабинет и кричала: "Ура!" Любимая была настоящим борцом за справедливость,

– рассказал Тарас.

После начала полномасштабного вторжения России Юлия занималась волонтерством. Впоследствии она решила вступить в ряды украинской армии. Втайне от мамы она пошла в военкомат и стала военнослужащей 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".



Юлия Шевченко присоединилась к 47 бригаде / Фото из открытых источников

Юлия была заместительницей командира по морально-психологическому обеспечению.

"Она была настоящим патриотом и не смогла сидеть дома, когда все остальные воюют, поэтому решила пойти в военкомат, тайком от ее мамы. С первого раза ее не взяли и она искала пути как можно попасть в ВСУ. Когда началась формироваться 47 бригада, она прошла собеседование и ей помогли. Маме она сказала "иду в поход", – вспомнил жених.

Возлюбленные познакомились на войне

Тарас и Юлия познакомилась на войне, они планировали свадьбу и мечтали о семье и детях, но не успели. Тарас Сухенюк находился на месте авиаудара оккупантов по позициям ВСУ. Он вместе со спасателями искал Юлию в завалах и до последнего верил в то, что его возлюбленная выживет.



Жених надел кольцо Юлии в гробу / Фото из открытых источников

Тарас надел Юлии кольцо во Владимирском кафедральном соборе Киева, где его отпевали. Вместе с мамой Юлии Тамарой они купили девушке на похороны свадебное платье.

Жених надевал то самое кольцо на маленький холодный палец, целовал его, прощаясь навсегда. И в храме, в котором они должны были венчаться, любви всей его жизни пели "Вечную память",

– пишет издание.

Военный рассказал, что у его невесты было много увлечений и талантов. В частности, она писала стихи, играла на гитаре, вышила бисером, рисовала картины, училась играть на губной гармошке и любила походы в горы.



Юлия Шевченко / Фото из открытых источников

Накануне гибели Юлии мама приезжала к дочери

Мама погибшей Тамара Мажуга рассказала, что накануне гибели Юлии она приезжала к дочери.

"Если бы я только знала, что это последняя наша встреча. Если бы я знала, что больше тебя не увижу, я бы не отпустила тогда твою руку и пошла бы туда вместо тебя, потому что ты должен жить... Твоя жизнь только началась и так быстро оборвалось", – написала женщина на своей странице в социальной сети.