Юлія, яка народилася у Києві, була співробітницею Національного агентства із запобігання корупції. У 2022 році дівчина закінчила Харківський національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Дивіться також Служила у ЗСУ ще з 2019-го: на фронті загинула парамедикиня Дар'я Філіп'єва

До повномасштабного вторгнення Юлія працювала у НАЗК

У тому ж році вона стала аспіранткою кафедри кримінального права та приєдналася до НАЗК. Юлія працювала в управлінні проведення обов'язкових перевірок.

Мою кохану багато хто хотів бачити у себе на роботі, адже вона справді була фахівцем своєї справи. Як вона раділа, коли її справи вигравали в судах. Колеги розповідали, що тоді вона з усмішкою вривалася в кабінет і кричала: "Ура!" Кохана була справжньою борчинею за справедливість,

– розповів Тарас.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Юлія займалася волонтерством. Згодом вона вирішила вступити до лав української армії. Потай від мами вона пішла у військкомат й стала військовослужбовицею 47 окремої механізованої бригади "Магура".



Юлія Шевченко приєдналася до 47 бригади / Фото з відкритих джерел

Юлія була заступницею командира з морально-психологічного забезпечення.

"Вона була справжнім патріотом і не змогла сидіти вдома, коли всі решта воюють, тож вирішила піти у військкомат, потайки від її мами. З першого разу її не взяли й вона шукала шляхи як можна потрапити в ЗСУ. Коли почалась формуватись 47 бригада, вона пройшла співбесіду і їй допомогли. Мамі вона сказала "йду в похід", – згадав наречений.

Кохані познайомилися на війні

Тарас і Юлія познайомилася на війні, вони планували весілля і мріяли про сім'ю та дітей, але не встигли. Тарас Сухенюк перебував на місці авіаудару окупантів по позиціях ЗСУ. Він разом із рятувальниками шукав Юлію у завалах і до останнього вірив у те, що його кохана виживе.



Наречений надягнув обручку Юлії у труні / Фото з відкритих джерел

Тарас одягнув Юлії обручку у Володимирському кафедральному соборі Києва, де її відспівували. Разом із мамою Юлії Тамарою вони купили дівчині на похорон весільну сукню.

Наречений одягав ту саму каблучку на маленький холодний палець, цілував його, прощаючись назавжди. І в храмі, в якому вони мали вінчатися, коханню всього його життя співали "Вічну пам'ять",

– пише видання.

Військовий розповів, що у його нареченої було багато захоплень та талантів. Зокрема, вона писала вірші, грала на гітарі, вишивала бісером, малювала картини, навчалася грати на губній гармошці та любила походи в гори.



Юлія Шевченко / Фото з відкритих джерел

Напередодні загибелі Юлії мама приїжджала до доньки

Мама загиблої Тамара Мажуга розповіла, що напередодні загибелі Юлії вона приїжджала до доньки.

"Якби я тільки знала, що це остання наша зустріч. Якби я знала, що більше тебе не побачу, я б не відпустила тоді твою руку і пішла б туди замість тебе, бо ти маєш жити... Твоє життя тільки почалося і так швидко обірвалося", – написала жінка на своїй сторінці у соціальній мережі.