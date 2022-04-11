В войне в Украине участвуют убийцы мирного населения в Сирии

Украинские военные во время штурма оккупированных населенных пунктов в Донецкой области уничтожили часть батальонно-тактической группы российских оккупантов.

ВСУ ликвидировали подразделение россиян

Речь идет о военнослужащих 1-й батальонно-тактической группы 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии южного военного округа. Они отличились массовыми убийствами мирного населения в Сирии.

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В составе уничтоженного подразделения было много участников массовых убийств мирного населения Сирии. Как выяснилось, опыт войны с беззащитными людьми не помог россиянам во время встречи с нашими воинами.

– сообщает Командование ССО ВСУ.

Уничтоженные россияне причастны к массовым убийствам в Сирии

Россия продолжает свозить в Украину убийц мирного населения, террористов, мародеров со всего Кавказа, но украинские защитники ликвидируют их и не дадут захватить ни клочка украинской земли.



Россияне убивали мирных жителей в Сирии / Фото Командование Сил специальных операций ВС Украины



В войне принимают участие дагестанцы / Фото Командование Сил специальных операций ВС Украины

К слову, командир БТГр вместе со своим начальником штаба тоже был ликвидирован при обстреле в своей БМП-3.

Разгромленный танк батальона / Фото Командование Сил специальных операций ВС Украины

Из всех находившихся в той машине временно выжил только сержант Магомедов. Командование Сил специальных операций ВСУ сообщило, что его обгоревшего, немногословного и почти мертвого нашли наши воины.

Военный билет командира батальона / Фото Командование Сил специальных операций ВС Украины

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