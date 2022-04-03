Выплаты было важно выдать людям, ведь для многих это единственный доход. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 2 апреля – на 38-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Людям в Луганской области удалось выплатить пенсии

Директор филиалов "Укрпочты" в Луганской и Донецкой областях Вадим Шестопалов рассказал, что их работники понимают, что для большинства людей пенсия – это единственный источник доходов, поэтому главное, чтобы был любой относительный "режим тишины".

На войне выходных не бывает. Мы используем любую возможность, чтобы доставить пенсии и товары первой необходимости людям, которых росармия фактически переселила в подвалы и бомбоубежища,

– пояснил Шестопалов.



Украинцам удалось выплатить пенсии в Луганской области / Фото с телеграмма Сергея Гайдая​

В частности, в Луганской области пенсии получили еще 495 человек. В частности, известно, что:

две пенсии – за март и апрель – на сумму почти 4,2 миллиона гривен получили 334 жителя Лисичанска;

одну пенсию – за март – на сумму 780 тысяч гривен получил 161 клиент в Северодонецке.