Виплати було важливо видати людям, адже для багатьох – це єдиний дохід. Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай 2 квітня – на 38 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Людям на Луганщині вдалось виплатити пенсії

Директор філій "Укрпошти" в Луганській та Донецькій областях Вадим Шестопалов розповів, що їхні працівники розуміють, що для більшості людей пенсія – це єдине джерело доходів, тому головне, щоб був будь-який відносний "режим тиші".

На війні вихідних не буває. Ми використовуємо будь-яку можливість, щоб доставити пенсії та товари першої необхідності людям, яких росармія фактично "переселила" у підвали та бомбосховища,

– пояснив Шестопалов.



Українцям вдалось виплатити пенсії на Луганщині / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Зокрема на на Луганщині пенсії отримали ще 495 людей. Зокрема відомо, що:

дві пенсії – за березень та квітень, – на суму майже 4,2 мільйона гривень отримали 334 мешканця Лисичанська;

одну пенсію – за березень, – на суму 780 тисяч гривень отримав 161 клієнт у Сєвєродонецьку.

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