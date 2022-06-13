Войну оплачивает каждый россиянин: Кремль решил финансировать вторжение за счет глубинки

Российская военно-политическая верхушка не испытывает нехватки средств на поддержку войны в активной фазе, однако при этом не желает выделять слишком много из государственного бюджета. Путинское окружение решило максимально привлечь к финансированию захватнического войска федеральные республики.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, путинская клика начала очередные принудительные сборы среди чиновников и предпринимателей "на помощь Донбассу". Кроме того, в Москве обязали наиболее депрессивные регионы выделить средства "на восстановление" квазиреспублик.

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Формально в Кремле объясняют необходимость выделения денег созданием системы "шефства" над определенными районами ОРДЛО.

Дотационные и депрессивные регионы оплачивают войну Путина

В начале июня стало известно, что разнарядка расходов "на Донбасс" предполагает выделение из бюджета Республики Саха 500 миллионов рублей.

С учетом того, что только в 2021 году дефицит бюджета Якутии составлял несколько миллиардов, а в этом году вообще будет огромным, подобные расходы будут крайне болезненны для жителей этой глубинки. Ведь вместо того чтобы финансировать хоть какие-то критически значимые для Якутии проекты, Путин фактически отбирает у россиян деньги на свою "игрушку".

Аналогичные разнарядки о принудительном выделении средств из бюджетов получили также в других республиках.

При этом, конечно, никакого восстановления Донбасса, на которое будут принудительно походить захватчики, не планируется. Эти деньги должны пойти исключительно на финансирование войск и поддержание боевых действий. То есть на разрушение, а не восстановление.

Кроме того, в Кремле снова направили в местные администрации в каждой глубинке приказы с проведением собрания "в поддержку жителей квазиреспублик". Каждый чиновник или госслужащий должен подписать письмо о "добровольной" передаче денег, которые будут рассчитаны с их зарплат. К примеру, у специалиста улуса могут забрать до 3 тысяч рублей. Уборщица больницы должна перевести в поддержку путинской войны 500 рублей.

Поддерживают ли обычные жители российской глубинки подобные подходы к взиманию средств с них и без того маленьких зарплат – риторический вопрос. Но массово жаловаться или устраивать какие-нибудь бунты никто не собирается. На это в Кремле, в принципе, и рассчитывали, ведь позиция "рабы все стерпят" для Путина и его окружения принципиальная.

Войну оплачивает каждый россиянин

Фактически кремлевские преступники превратили Россию в большой концлагерь, где у жителей глубинки нет никаких прав и перспектив. Где пойти в армию и убивать гражданских – единственный вариант платить коммуналку и иметь возможность покупать сахар. Где матери отказываются от своих детей за несколько миллионов рублей компенсации.

Войну России против Украины оплачивает каждый гражданин даже если он не голосовал за Путина и считает себя оппозиционером-либералом. За идею захвата чужого для себя государства массово расплачиваются жизнью буряты, якуты, чеченцы и дагестанцы, а также жители других регионов страны-агрессорки.

Те, кто не принимает непосредственного участия в войне, поддерживает ее либо своим молчанием, либо уплатой налогов. При этом количество денег, которое люди так или иначе уплатят за нападение России, будет только увеличиваться. И речь совсем не о репарациях и компенсациях Украине ущерба, ведь для того, чтобы Путин мог дальше воевать, России придется постоянно увеличивать расходы на армию. При этом в Кремле будут поддерживать определенный уровень жизни Москвы и Санкт-Петербурга до последнего, а значит глубинка будет страдать все больше. Именно для этого 8 июня депутаты Госдумы предоставили Путину возможность вводить какие-либо ограничения в банковской сфере. А это означает, что каждый гражданин России может остаться без собственных сбережений. Впрочем, якутов и бурятов это вряд ли хотя бы как-то коснется, ведь в депрессивных регионах накопить хотя бы какую-то сумму "на черный день" никто не мог и до войны.