Войну на Донбассе можно выиграть только комплексно. Прежде всего важно воспитывать правильное поколение людей, с совершенно иным мышлением.

Об этом в программе "11 вопросов" рассказал солист группы "Антитела", волонтер Тарас Тополя. И добавил, важно действовать именно стратегически.

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Я не уверен, что мы можем выиграть эту войну только военным образом,

– подчеркнул музыкант.

Он убежден, что это возможно воплотить лишь комплексно:

на информационном фронте;

в полях;

на экономическом фронте.

По его мнению, самым важным является воспитание и образование. Ведь тактически вряд ли Украина может достичь каких-то результатов на близких горизонтах. Зато стратегически нужно воспитывать новое поколение и прошивать им мозги немножко по-другому.

Потому что эта война стала возможной и состоялась лишь потому, что определенному поколению людей неправильно мозги прошили,

– отметил Тарас Тополя.

Он предположил, это может стать обреченной историей, если Украина вернет территории с людьми, которые ментально и информационно находятся в другой парадигме.

Мы противостоим крупнейшей военной машине на континенте, - Тополя

Фронтмен группы "Антитела" подчеркнул, что хочет, чтобы был отдан приказ и быстрым образом оккупированные территории освободили от российских наемников.

Конечно, я хочу этого. Но с другой стороны, я понимаю – насколько это реально? Пожалуй, пока нет. Мы противостоим крупнейшей военной машине на континенте. Это фактор, который нельзя не учитывать,

– прокомментировал он.

И добавил, что политическое давление – санкции Европы, Америки – ослабляют Россию.

Тарас Тополя отметил, Россия всегда готовилась к континентальной войне, и у нее все на это настроено. К тому же страна обладает огромным военным потенциалом и имеет больше всего бронированных единиц на континенте.

"Поэтому наши отношения в ближайшее время будут драматичны и напряжены", – подытожил он.

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