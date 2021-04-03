Війну з Росією не можна виграти лише військовим чином, – Тополя
Війну на Донбасі можна виграти лише комплексно. Насамперед важливо виховувати правильне покоління людей, з зовсім інакшим мисленням.
Джерело:24 канал
Про це у програмі "11 запитань" розповів соліст гурту "Антитіла", волонтер Тарас Тополя. І додав, важливо діяти саме стратегічно.
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Я не впевнений, що ми можемо виграти цю війну лише військовим чином,
– підкреслив музикант.
Він переконаний, що це можливо втілити лише комплексно:
- на інформаційному фронті;
- в полях;
- на економічному фронті.
На його думку, найважливішим є виховання й освіта. Адже тактично навряд чи Україна може досягнути якихось результатів на близьких обріях. Натомість стратегічно потрібно виховувати нове покоління і прошивати їм мізки трошки по-іншому.
Тому що ця війна стала можливою і відбулась лише тому, що певному поколінню людей неправильно мізки прошили,
– зазначив Тарас Тополя.
Повне інтерв'ю з Тарасом Тополею: дивіться відео
Розташування угрупувань Росії біля кордону / Інфографіка 24 каналу
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