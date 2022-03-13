Войну теперь видно не с экранов телевизора: в Польше видели ракеты, которые летели на Львовщину

13 марта 2022 , 12:50
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Источник:

Visegrád 24

Ракетное нападение России на территорию международного миротворческого центра в Яворове удалось снять со стороны Польши. Попадание вражеских снарядов произошло на территории бывшего учебного центра НАТО.

По данным местных властей, в яворовский Международный центр попало 30 ракет.

Важно 35 человек погибли в результате авиаудара по Яворовскому полигону

Нападение удалось зафиксировать с польско-украинской стороны – на видео видны вспышки.

 

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Автор: Ярослава Прадід