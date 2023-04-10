Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Николай Давидюк. Он вспомнил историю Карибского кризиса и назвал условия, которые могли бы быть выгодны.

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Украина не уступит

Карибский кризис в свое время был разрешен за счет вывода американских ракет с территории Турции, напомнил Давидюк. На этом примере он предположил, что если появится новая вводная, то "можно искать новую территорию, за счет которой будет возможность решить вопрос здесь". Если эта новая вводная не появится – все решится на поле боя в контрнаступлении.

"У нас сейчас тупик, который может быть решен на поле боя и Украина не боится никаких эскалации, в отличие от Запада. Нам предлагают уступить – Украина категорически против. Но сейчас вопрос надавить на Путина. Например, можно предложить ему территории возле Средней Азии или другие. Тогда он может согласиться, выйти из Украины, переключиться на Японию, например. Но такой вариант маловероятен", – сказал политолог.

Николай Давидюк о возможных сценариях дипломатических событий: смотреть видео

Непубличный план Си Цзиньпина

Политолог озвучил инсайд по "мирному плану" Си Цзиньпина. Тот представил публичную версию, но есть еще непубличная, которую "гоняют через Саудовскую Аравию".

"Китайцы из этого "мирного плана" готовы дать триллион долларов на восстановление. За это просят остановить войска там, где они есть, не добивать Россию – они сами выкачают из нее этот триллион через нефть и газ, в то же время готовы "влить" в нас. За это хотят политически и экономически зайти на наши территории, но нас это не устраивает. Потому что экологии не будет, геополитики тоже – это будет колонизация и Запад этого не хочет. Ищут другие модели", – отметил спикер.

Украина готовит свою армию

Давидюк отметил, что перед визитом Макрона в Китай звучали заявления, мол будут переговоры, когда Украина выйдет на границу с Крымом.

Это обнадеживающе для Макрона и Си, но я не уверен, что украинские военные на это согласятся. Это сомнительный вопрос, потому Украина не надеется ни на кого, а готовит свою армию. Сейчас вся надежда на военных, а не на политиков. Сезон дипломатических переговоров закончится, когда земля подсохнет. По сухой, твердой земле мы пойдем освобождать своих людей в оккупированных городах. Поэтому больше времени мы тратим на поиск брони, снарядов и они миллионами едут к нам,

– резюмировал политолог.

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