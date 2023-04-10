Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк. Він пригадав історію Карибської кризи і назвав умови, які могли б бути вигідні наразі.

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Україна не поступиться

Карибська криза у свій час була вирішена шляхом виведення американських ракет з території Туреччини, нагадав Давидюк. На цьому прикладі він припустив, якщо з'явиться нова ввідна, то "можна шукати нову територію, коштом якої буде можливість розв'язати питання тут". Якщо ця нова ввідна не з'явиться – усе вирішиться на полі бою у контрнаступі.

"Ми зараз маємо глухий кут, який може бути вирішений на полі бою і Україна не боїться жодних ескалацій, на відміну від Заходу. Нам пропонують поступитися – Україна категорично проти. Але зараз питання натиснути на Путіна. Наприклад, можна запропонувати йому території біля Середньої Азії чи інші. Тоді він може погодитися, вийти з України, переключитися на Японію, наприклад. Але такий варіант малоймовірний", – сказав політолог.

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Непублічний план Сі Цзіньпіна

Політолог озвучив інсайд щодо "мирного плану" Сі Цзіньпіна. Той презентував публічну версію, але є ще непублічна, яку "ганяють через Саудівську Аравію".

"Китайці з цього "мирного плану" готові дати трильйон доларів на відбудову. За це просять зупинити війська там, де вони є, не добивати Росію – вони самі викачають з неї цей трильйон через нафту та газ, натомість готові "влити" в нас. За це хочуть політично та економічно зайти на наші території, але нас це не влаштовує. Тому що екології не буде, геополітики теж – це буде колонізація і Захід цього не хоче. Шукають інші моделі", – відзначив спікер.

Україна готує свою армію

Давидюк зазначив, перед візитом Макрона до Китаю лунали заяви, мовляв, будуть перемовини, коли Україна вийде на кордон з Кримом.

Це обнадійливо для Макрона і Сі, але я не певен, що українські військові на це погодяться. Це сумнівне питання, тому Україна не сподівається ні на кого, а готує свою армію. Зараз уся надія на військових, а не на будь-яких політиків. Сезон дипломатичних перемовин закінчиться, коли підсохне земля. По сухій, твердій землі ми підемо звільняти своїх людей в окупованих містах. Тому найбільше часу ми витрачаємо на пошук броні, снарядів і вони мільйонами їдуть до нас,

– резюмував політолог.

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