Зокрема, Пригожин заявив, що Збройні Сили України могли зібрати до 400 тисяч особового складу для майбутнього контрнаступу. Про це він сказав на зустрічі з російською групою "Кібер Фронт Z" 9 квітня, передає 24 Канал.

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Росіяни налякані новинами про контрнаступ ЗСУ

Пригожин переконаний, що ЗСУ розпочнуть контрнаступ через тиждень. Він посилається на власні джерела.

"Зараз вони поки не починають – чекають, коли остаточно просохне ґрунт. Можливо, чекають додаткові "прибамбаси" – ракети та бронетехніку", – сказав він.

Пригожин заявив, що сили ЗСУ недооцінювати не можна, а одна ПВК "Вагнера" війну не виграє. Він сподівається на "сили російського суспільства".

Власник ПВК "Вагнера" розкритикував російську пропаганду, яка стверджує, що в російської армії все добре.

"Не можна ховати проблеми – ворог серйозний і добре підготовлений. Якщо він сьогодні піде і дійде до російських кордонів – ситуація зміниться у зворотний бік. Ми на всіх ділянках фронту допустити це не можемо", – сказав він.

Пригожин оцінив сили ЗСУ для контрнаступу: дивіться відео

Деякі російські військові почали правильно готуватися до контрнаступу ЗСУ