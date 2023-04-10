Зокрема, Пригожин заявив, що Збройні Сили України могли зібрати до 400 тисяч особового складу для майбутнього контрнаступу. Про це він сказав на зустрічі з російською групою "Кібер Фронт Z" 9 квітня, передає 24 Канал.
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Росіяни налякані новинами про контрнаступ ЗСУ
Пригожин переконаний, що ЗСУ розпочнуть контрнаступ через тиждень. Він посилається на власні джерела.
"Зараз вони поки не починають – чекають, коли остаточно просохне ґрунт. Можливо, чекають додаткові "прибамбаси" – ракети та бронетехніку", – сказав він.
Пригожин заявив, що сили ЗСУ недооцінювати не можна, а одна ПВК "Вагнера" війну не виграє. Він сподівається на "сили російського суспільства".
Власник ПВК "Вагнера" розкритикував російську пропаганду, яка стверджує, що в російської армії все добре.
"Не можна ховати проблеми – ворог серйозний і добре підготовлений. Якщо він сьогодні піде і дійде до російських кордонів – ситуація зміниться у зворотний бік. Ми на всіх ділянках фронту допустити це не можемо", – сказав він.
Пригожин оцінив сили ЗСУ для контрнаступу: дивіться відео
Деякі російські військові почали правильно готуватися до контрнаступу ЗСУ
- Росіяни в очікуванні контрнаступу ЗСУ здаються в полон. У ГУР повідомили, що кількість російських військових, які хочуть здатися в полон, значно зросла. Так вони намагаються зберегти собі життя.
- Речник програми для здачі російських військових у полон Віталій Матвієнко розповів, що у березні 2023 року до українського державного проєкту "Хочу жить" надійшло більш ніж 3 000 заявок. Це вдвічі більше за попередні щомісячні показники. До прикладу, у жовтні та грудні 2022 року в середньому фіксували 1 400 – 1500 звернень щомісяця, у січні та лютому кількість заявок зросла до 2 500.
- Також у розвідці зазначили, що окупанти почали активніше здаватися у полон безпосередньо на полі бою.