В свете того, что в последние дни мировое сообщество все свое внимание сконцентрировало на ситуации в Израиле, украинцы решили напомнить о масштабах великой войны внутри нашего государства.

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Масштабы боевых действий в Украине поражают

Для наглядности нам показали две карты Украины. На одной из них можно увидеть, как красным цветом выведена небольшая территория. Вероятно, говорится либо о площади самого Сектора Газа, либо о площади, на которой могли вести боевые действия боевики ХАМАС.

Вместо этого вторая карта демонстрирует карту боевых действий в Украине. Все те территории, которые находятся под оккупацией российских захватчиков, и которые ежедневно кровью и потом отбивают наши защитники.



Сравнение карт боевых действий в Украине и Израиле / Карта из сети

Для понимания! Площадь сектора Газа составляет 365 квадратных километров. Площадь временно оккупированного полуострова Крым – 27 000 квадратных километров.

Собственно, в сети выложили эту карту-сравнение не просто так. С ее помощью стремятся достучаться до международного сообщества и призывать его предоставить нам еще большее вооружение. Чтобы Украина получила все необходимое для освобождения территорий из-под оккупации.

Украина воюет с гораздо большим врагом

На этом в эфире 24 Канала подчеркнул военный эксперт Андрей Крамаров. Он отметил, что по Израилю бьют неуправляемые ракеты. Да и площадь страны меньше, что позволяет эффективно прикрывать ее с помощью ПВО.

Мы воюем с гораздо большим врагом по количеству техники и ресурсов. Да и масштабы войны. Сравните длину линии фронта. Даже если Сирия включится. Это не сравнить с 1300 километрами линии фронта в Украине и количеством привлеченных военных,

– подчеркнул Крамаров.

Между тем спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что 7 октября Израиль фактически пережил то же, что ежедневно переживает Украина.

Если посчитать, сколько снарядов по нам летит ежедневно, управляемых авиабомб, российских ракет, то Израиль вчера (7 октября – 24 Канал) пережил фактически то же, что ежедневно переживает Украина. Но территория Израиля – это одна область (Украина – 24 Канал),

– подчеркнул Юрий Игнат.

Он предположил, что по Израилю, когда говорилось об атаке 2 тысяч ракет, били не только ими, но и другими снарядами. ХАМАС мог запускать РСЗО типа "Град" или "Смерч" и использовать другие установки.