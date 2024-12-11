Российские солдаты вряд ли получили высокую военную выучку. В то же время самолеты действительно могут стать дополнительным инструментом для бомбардировок Украины. Но и это, как объяснил 24 Каналу военный эксперт Владислав Селезнев, существенно не усилит вражеские войска.

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Об угрозе от российских военных

В Сирии могилы находиться от 6 до 7,5 тысяч российских военных, их могут бросить на войну в Украину. Однако, по мнению Селезнева, такое количество не сможет изменить ситуацию на фронте. Поскольку даже группировка войск "Днепр", которая состоит из 120 тысяч оккупантов, не смогла добиться успеха на Херсонщине и Запорожье.

Кроме того, вывод российских солдат из Сирии может растянуться во времени. Поскольку нужно вывезти все имущество, и, вероятно, именно они этим будут заниматься. Россия не будет забирать военных "с колес" и не будет бросать их, к примеру, под Покровск. Российские генералы вряд ли будут действовать таким образом.

К тому же, последние несколько лет считалось, что командировка в Сирию – билет на курорт, потому что активных боевых действий не происходило, поэтому российские солдаты не могли получить высокой военной подготовки.

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Об угрозе от российской авиации

В ГУР сообщили, что с авиабазы Хмеймим запланированы перелеты нескольких российских самолетов Ан-124 и Ил-76МД по маршрутам к аэродромам "Ульяновск", "Чкаловский" и "Приволжский".

Сомнительно, что авиация, которая работала в Сирии, может усилить российские силы на украинском направлении. Однако она может стать вспомогательной для бомбардировки объектов в Украине и позиций украинских военных.

"Стоит ли говорить о кратном увеличении авиационной компоненты в этом контексте? Думаю, нет. Несколько единиц могут добраться. Но говорить, что военные самолеты, которые выполняли задачи на территории Сирии, в корне изменят ситуацию на поле боя в Украине, не стоит", – объяснил Владислав Селезнев.