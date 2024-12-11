Російські солдати навряд здобули високого військового вишколу. Водночас літаки дійсно можуть стати додатковим інструментом для бомбардувань України. Але й це, як пояснив 24 Каналу військовий експерт Владислав Селезньов, суттєво не підсилить ворожі війська.

Дивіться також Падіння дому Асадів: біографія диктатора та династії, що перетворила Сирію на руїну

Про загрозу від російських військових

У Сирії могили перебувати від 6 до 7,5 тисяч російських військових, їх можуть кинути на війну в Україну. Однак, на думку Селезньова, така кількість не зможе змінити ситуацію на фронті. Позаяк навіть угрупування військ "Днєпр", яке складається зі 120 тисяч окупантів, не змогло добитися успіху на Херсонщині та Запоріжжі.

Крім того, виведення російських солдатів з Сирії може розтягнутися в часі. Оскільки потрібно вивезти все майно, і, ймовірно, саме вони цим будуть займатися. Росія не забиратиме військових "з коліс" і не кидатиме їх, приміром, під Покровськ. Російські генерали навряд чи діятимуть в такий спосіб.

До того ж, останні кілька років вважалося, що відрядження в Сирію – квиток на курорт, бо активних бойових дій не відбувалося, тому російські солдати не могли здобути високого військового вишколу.

Не пропустіть Без цієї країни нічого не вийде: капітан запасу ВМС припустив, куди Росія забере флот із Сирії

Про загрозу від російської авіації

У ГУР повідомили, що з авіабази Хмеймім заплановані перельоти декількох російських літаків Ан-124 та Іл-76МД за маршрутами до аеродромів "Ульяновськ", "Чкаловський" та "Приволзький".

Сумнівно, що авіація, яка працювала у Сирії, може посилити російські сили на українському напрямку. Однак вона може стати допоміжною для бомбардування об'єктів в Україні та позицій українських військових.

"Чи варто говорити про кратне збільшення авіаційної компоненти в цьому контексті? Думаю, ні. Кілька одиниць можуть дістатися. Але говорити, що військові літаки, які виконували завдання на території Сирії, докорінно змінять ситуацію на полі бою в Україні, не варто", – пояснив Владислав Селезньов.