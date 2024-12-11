Водночас для порятунку особового складу потрібне сприяння Туреччини. Про це 24 Каналу розповів капітан 1 рангу запасу ВМС України, експерт компанії Sonata Андрій Риженко, наголосивши, що без Анкари нічого не вдасться.

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Туреччина – єдиний порятунок

Риженко припустив, що Росія може вивести військові бойові кораблі через Гібралтарську протоку й піднятися до Балтики. Кораблі ж меншого класу, переважно допоміжні судна, на яких немає зброї, можуть зайти в Чорне море.

Водночас з особовим складом дещо інша ситуація. Як свідчать опубліковані маршрути евакуації російських військ з авіабази Хмеймім, вони пролягають через територію Туреччини. Це, своєю чергою, означає, що Анкара дозволила пролетіти росіянам через свою територію, щоб дістатися в повітряний простір Росії.

Це неможливо без дозволу Туреччини. Літак просто зіб'ють, якщо його не буде. Зараз вплив Анкари на Росію дуже великий,

– наголосив капітан запасу ВМС.

Можна припустити, що Анкара має у цьому свій національний інтерес. Андрій Риженко впевнений, що Росія у виведенні своїх військ з Сирії гарантовано покладатиметься на Туреччину. Без її сприяння нічого не вийде.

Цікаво! Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Реджеп Ердоган скористався слабкою позицією диктатора Владіміра Путіна й повалив режим Башара Асада в Сирії.

До слова, ще 9 грудня у мережі повідомили, що Росія звернулася до Туреччини за підтримкою для безпечного виходу російських військ із Сирії.