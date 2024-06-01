В интервью в программе "Студия Запад" военный объяснил, что западные столицы пытались использовать методы мирного времени для решения проблемы военного времени. Однако страны Запада, по словам военного эксперта, видят, что это не сработало, пишет 24 Канал.

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Что сказал полковник Британии о европейских войсках в Украине

Глен Грант заявил, что очень долго страны Запада с этим тянули, потому что это должно было произойти еще год назад, или может даже полтора. Ведь то, что они пытались сделать, не имело достаточного эффекта, чтобы действительно повлиять на Россию, остановить войну или позволить Украине оттеснить оккупантов назад.

По его словам, Европа сейчас находится в ситуации, когда должна начать помогать, находясь внутри страны, чтобы усилить подготовку и решимость украинских войск.

Мы медленно, но уверенно движемся к тому, что европейские войска будут вынуждены участвовать в боевых действиях. У меня нет никаких сомнений на этот счет. На определенном этапе это произойдет,

– объяснил британский военный.

По его словам, альтернативой этому является разве что поиск огромного количества боеприпасов, огромного количества оборудования, огромного количества всего необходимого. В частности, еды, минометов, касок, одежды, что менее вероятно, на его взгляд.

А Россия так и будет продолжать двигаться вперед, шаг за шагом, пока мы не дойдем до стадии, когда европейские столицы скажут: "Хватит, мы готовы присоединиться к вам и воевать против России",

– подытожил Глен Грант.

Полковник заверил, что на это может уйти год, а может и два. Однако он убежден – сейчас происходит неуклонное движение в этом направлении.

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