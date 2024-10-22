Чтобы реакция не была только на словах вроде "мы глубоко обеспокоены", нужно привлекать те страны, которые заинтересованы в этом вопросе. Такое мнение 24 Канала высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Как можно бороться с солдатами КНДР

По словам украинского президента Владимира Зеленского, есть информация о подготовке военных из КНДР – могут быть даже 2 бригады по 6 тысяч человек. Подготовка действительно началась, механизм запущен и ему нужно противодействовать.

Подключать международное сообщество. Понимаем, что они максимум скажут очередной релиз большой обеспокоенности. Поэтому нужно работать с интересантами, то есть Южной Кореей, Японией, Тайванем и тому подобное,

– отметил Роман Свитан.

Один из механизмов – подготовка южнокорейских площадок для приема военных из Северной Кореи, сдавшихся в плен. Если северокорейские солдаты попадут на линию соприкосновения и будут знать, как сдаться украинским защитникам и потом попасть в Сеул, то будут идти на такой шаг.

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Что интересно, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что в среду, 23 октября, ожидаются первые северокорейские войска, которые прибудут на Курщину и будут помогать россиянам защитить территорию от Сил обороны Украины.