На это могут влиять 3 очень важных момента. Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Какие здесь есть важные моменты

Иван Ступак отметил, что для российских генералов будет проблема с коммуникацией с северокорейскими военными. Ведь переводчик будет далеко не всегда.

Также вопрос, не разбегутся ли воины из КНДР при первом украинском обстреле. Например, беспилотники будут для них сюрпризом. Поэтому среди тех, кто приедет воевать против Украины, точно будут представители спецслужб Северной Кореи, которые будут контролировать моральный дух своих военных, чтобы они не разбежались или не сдались в украинский плен.

Кроме того, все эти солдаты, по замыслу северокорейского правительства, являются носителями большой военной тайны. И гипотетически если они попадут в руки украинцев, а затем будут переданы в руки американцев, то могут рассказать какие-то большие тайны о Северной Корее. Это также не в пользу правительства КНДР,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Из-за того, что в КНДР готовятся к войне с Южной Кореей, то с их стороны будет странно отдать какую-то часть профессиональных обученных солдат для войны России против Украины. Поэтому сейчас вопрос об отправке большого контингента под вопросом.

Напомним, источники 24 Канала сообщили, что 10 тысяч северокорейских боевиков уже готовят на Дальнем Востоке России к переброске на приграничные территории возле Украины. Также их должны бросить для ротации российских сил, чтобы высвободить личный состав российской армии.