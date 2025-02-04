Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что восемь тысяч северокорейских военных все еще воюют в Курской области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The War Zone.

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Нужно подождать определенное время

По словам Буданова, войска КНДР все еще ведут активные боевые действия в Курской области, хотя их активность существенно снизилась.

Он отметил, что сообщения в СМИ о том, что войска из КНДР не были замечены на передовой неделями, являются "ошибочными".

Нам нужно подождать некоторое время, чтобы увидеть, есть ли реальные изменения, или это просто снижение активности на несколько дней,

– объяснил Буданов.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что пока нет окончательного понимания, вернут ли военных КНДР к участию в штурмовых действиях на Курщине.

Также в ЦПД подтвердили, что в течение нескольких недель они действительно не участвуют в штурмах.