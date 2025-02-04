Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що вісім тисяч північнокорейських військових все ще воюють в Курській області. Про це пише 24 Канал із посиланням на The War Zone.

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Потрібно почекати певний час

За словами Буданова, війська КНДР все ще ведуть активні бойові дії в Курській області, хоч їхня активність суттєво знизилась.

Він відзначив, що повідомлення в ЗМІ про те, що війська з КНДР не було помічено на передовій тижнями, є "помилковими".

Нам потрібно почекати деякий час, щоб побачити, чи є реальні зміни, чи це просто зниження активності на кілька днів,

– пояснив Буданов.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що наразі немає остаточного розуміння, чи повернуть військових КНДР до участі в штурмових діях на Курщині.

Також у ЦПД підтвердили, що протягом кількох тижнів вони справді не беруть участі у штурмах.