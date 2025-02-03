КНДР, ймовірно, надішле більше солдат до Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek.

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Як себе проявляють північнокорейські військові на боці Росії

Протягом кількох місяців увага була прикута до участі північнокорейських військових у війні на боці Росії поблизу українського кордону. Однак останнім часом їхня активність різко зменшилася.

За словами полковника Олександра Кіндратенка, речника Сил спеціальних операцій України, востаннє фіксували активну присутність військових КНДР під час російських спроб витіснити українські підрозділи з Курської області.

За даними розвідки, Пхеньян відправив до Росії приблизно 12 тисяч військових, з яких майже половина вже загинула або зазнала поранень. Незалежне підтвердження цих цифр наразі неможливе.

Думки щодо боєздатності північнокорейських солдатів розділилися. Одні джерела називають їх "гарматним м’ясом", інші ж відзначають їхню дисциплінованість, фізичну підготовку та вміння поводитися зі зброєю. Однак сучасної війни дронів вони не знали, через що втрачали багато бійців на полі бою.

Південнокорейські та українські офіційні особи заявляли про самогубства у північнокорейських рядах, щоб уникнути полону ЗСУ. Наприкінці минулого року США заявили, що знають про ці повідомлення, і що солдати, ймовірно, мотивовані "страхом помсти їхнім родинам у Північній Кореї у випадку, якщо вони будуть захоплені".

Що відомо про полонених північнокорейців

Українські сили вже захопили щонайменше двох полонених із КНДР. Один з них, за словами президента Володимира Зеленського, висловив бажання залишитися в Україні, інший прагне повернутися додому.

Під час евакуації першого полоненого з мінного поля російська артилерія та дрони почали інтенсивний обстріл, намагаючись знищити і самого військовополоненого, і український спецпідрозділ, що його рятував.

Перед зникненням північнокорейці брали активну участь у боях за Курську область, часто атакуючи одними й тими самими маршрутами, що призводило до великих втрат. Відомо, що вони мали мінімальне спорядження – лише невеликі запаси їжі, води та значну кількість боєприпасів.

Як були озброєні солдати КНДР

За словами речника Сил спеціальних операцій України Кіндратенка, війська Пхеньяна були дуже мобільними, деякі бійці позбулися захисного спорядження, наданого Росією.

Іноді вони діють без касок і балістичних пластин, щоб збільшити швидкість під час штурму українських позицій,

– сказав Кіндратенко.

У їхніх конфіскованих рюкзаках було лише небагато їжі, літр води та жодного спорядження від холоду, наприклад рукавичок чи термоодягу. Здебільшого там вони носили боєприпаси.

За словами Кіндратенка, північнокорейські війська мають утричі більше магазинів, ніж середній російський солдат, плюс запаси гранат і мін. Обладнання, вилучене з тіл убитих солдатів КНДР у Курську, свідчить, що вони "часто краще озброєні", ніж російські сили.

Майже всі північнокорейці мають модернізовані варіанти російської зброї. Наприклад, замість сумнозвісного АК-47, якому багато десятиліть, північнокорейці використовують набагато більш сучасні автомати АК-12.

Безперечно, військовополонених із Північної Кореї буде більше,

– заявив Зеленський у середині січня.

Попри відсутність офіційного підтвердження з боку Москви та Пхеньяна, Київ очікує, що Північна Корея може відправити нові підкріплення. За словами Кіндратенка, північнокорейські війська можуть повернутися на фронт після додаткової підготовки або в рамках нової тактики наступу.