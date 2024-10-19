Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер в сети Х. Он также опубликовал свое письмо к Байдену в сети, передает 24 Канал.

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Войска КНДР в Украине должны стать красной линией для США

Конгрессмен Тернер заявил, что войска Северной Кореи, которые Россия использует в войне против Украины, должны стать красной линией для США. Поэтому, он отправил администрации Байдена соответствующее письмо.

Почему администрация Байдена – Харрис не смогла вовремя проинформировать Конгресс о передвижении северокорейских войск в Россию? Сегодня я направил письмо президенту Байдену с требованием, чтобы его администрация предоставила ответы на вопросы Комитета по вопросам разведки, и чтобы использование северокорейских войск против Украины стало красной линией для США и НАТО,

– подчеркнул конгрессмен.

В письме, который Тернер опубликовал в сети, упоминается о 10 тысячах солдат КНДР, которых Россия планирует использовать в войне против Украины. Конгрессмен также добавляет, что эти данные подтверждают украинские и южнокорейские спецслужбы. Поэтому, Тернер считает эти события "крайней эскалацией" в войне.



Письмо конгрессмена к Байдену / Скриншот Майка Тернера

На сообщение конгрессмена уже отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. В телеграм-канале он высказал свое мнение относительно красных линий.

На самом деле, настоящая красная линия – это начать считать военную инфраструктуру России законной целью для западного оружия,

– отметил Коваленко.

Ранее в сети опубликовали кадры, как Россия экипирует солдат из Северной Кореи в форму захватнической армии. Известно, что это происходило на Сергеевском полигоне на Дальнем Востоке России.