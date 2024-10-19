Про це повідомив голова Комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер у мережі Х. Він також опублікував свій лист до Байдена у мережі, передає 24 Канал.

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Війська КНДР в Україні мають стати червоною лінією для США

Конгресмен Тернер заявив, що війська Північної Кореї, які Росія використовує у війні проти України, має стати червоною лінією для США. Відтак, він відправив адміністрації Байдена відповідного листа.

Чому адміністрація Байдена – Гарріс не змогла вчасно поінформувати Конгрес про пересування північнокорейських військ до Росії? Сьогодні я надіслав листа президенту Байдену з вимогою, щоб його адміністрація надала відповіді на запитання Комітету з питань розвідки, й щоб використання північнокорейських військ проти України стало червоною лінією для США і НАТО,

– наголосив конгресмен.

У листі, який Тернер опублікував у мережі, згадується про 10 тисяч солдатів КНДР, яких Росія планує використовувати у війні проти України. Конгресмен також додає, що ці дані підтверджують українські та південнокорейські спецслужби. Відтак, Тернер вважає ці події "крайньою ескалацією" у війні.



Лист конгресмена до Байдена / Скриншот Майка Тернера

На допис конгресмена вже відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. У телеграм-каналі він висловив свою думку щодо червоних ліній.

Насправді, справжня червона лінія – це почати вважати воєнну інфраструктуру Росії законною ціллю для західної зброї,

– наголосив Коваленко.

Раніше у мережі опублікували кадри, як Росія екіпірує солдатів з Північної Кореї у форму загарбницької армії. Відомо, що це відбувалося на Сергіївському полігоні на Далекому Сході Росії.