24 Канал пишет со ссылкой на ISW, что потенциальное развертывание дополнительных войск, вероятно, повлияет на военные операции России в краткосрочной перспективе, однако долгосрочные преимущества остаются ограниченными.

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Что говорят в ISW о войсках КНДР на войне в Украине

Издание Financial Times, ссылаясь на источники в украинской разведке, 17 ноября сообщило, что Северная Корея поставила России оружие, в частности 50 единиц самоходных гаубиц "Коксан" калибра 170 миллиметров и 20 реактивных систем залпового огня калибра 240 миллиметров.

Эти системы развернули в Курской области и они дадут северокорейским силам возможность проверить свои возможности и системы вооружений в реальных боевых сценариях.

По данным Bloomberg, Северная Корея может развернуть до 100 тысяч северокорейских военных в России в будущем, если двусторонние отношения между двумя странами продолжат углубляться.

Награжденный Кремлем основатель известного в России пропагандистского телеграм-канала и проекта российских соцмедиа Михаил Звинчук заявил, что:

солдаты КНДР имеют меньший боевой опыт, чем россияне, однако развертывание этих сил "уменьшит давление" на российские подразделения;

это якобы облегчит Кремлю усилия по вербовке новобранцев и поможет отложить потенциальное решение о еще одном частичном призыве в запас.

Развитие возможностей Северной Кореи использовать беспилотники, в дополнение к уже объявленному решению о начале серийного производства дронов в Северной Корее, может стать серьезным вызовом для Южной Кореи и Японии,

– говорят в ISW.

Аналитики добавляют, что неоднократно наблюдали за попытками российских властей отложить крайне непопулярные принудительные призывы в резерв, и постепенное развертывание 100 тысяч военнослужащих Северной Кореи могло бы помочь ослабить некоторые из этих проблем в краткосрочной перспективе, усиливая давление на украинские силы.

Однако постепенное развертывание 100 000 северокорейских войск, вероятно, не удовлетворит возможную потребность в еще одном принудительном вызове российского резерва, поскольку указанного количества северокорейского персонала будет недостаточно, чтобы компенсировать текущий высокий уровень потерь россиян,

– заявили аналитики.

Ранее потери России оценивали:

минобороны Великобритании: в сентябре 2024 года российские войска понесли рекордно высокое среднесуточное количество потерь в 1271 военнослужащего в день или ориентировочно 38 130 потерь;

минобороны США – российские войска потеряли ориентировочно 80 110 потерь в сентябре и октябре 2024 года.

Аналитики анализируют, что развертывание примерно 100 000 военнослужащих Северной Кореи компенсировали бы потери россиян менее чем за три месяца. Кроме того, такое ограниченное развертывание не сможет решить широкую нехватку миллионов рабочей силы в России из-за демографического кризиса и войны и, как следствие, средне- и долгосрочные недостатки в работе российской оборонно-промышленной базы.