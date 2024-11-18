24 Канал пише з посиланням на ISW, що потенційне розгортання додаткових військ, ймовірно, вплине на військові операції Росії в короткостроковій перспективі, проте довгострокові переваги залишаються обмеженими.

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Що кажуть в ISW про війська КНДР на війні в Україні

Видання Financial Times, посилаючись на джерела в українській розвідці, 17 листопада повідомило, що Північна Корея поставила Росії зброю, зокрема 50 одиниць самохідних гаубиць "Коксан" калібру 170 міліметрів і 20 реактивних систем залпового вогню калібру 240 міліметрів.

Ці системи розгорнули в Курській області й вони дадуть північнокорейським силам можливість перевірити свої можливості та системи озброєнь у реальних бойових сценаріях.

За даними Bloomberg, Північна Корея може розгорнути до 100 тисяч північнокорейських військових у Росії в майбутньому, якщо двосторонні відносини між двома країнами продовжать поглиблюватися.

Нагороджений Кремлем засновник відомого у Росії пропагандистського телеграм-каналу і проєкту російських соцмедіа Михайло Звінчук заявив, що:

солдати КНДР мають менший бойовий досвід, ніж росіяни, проте розгортання цих сил "зменшить тиск" на російські підрозділи;

це нібито полегшить Кремлю зусилля щодо вербування новобранців та допоможе відкласти потенційне рішення щодо ще одного часткового призову в запас.

Розвиток можливостей Північної Кореї використовувати безпілотники, на додаток до вже оголошеного рішення про початок серійного виробництва дронів у Північній Кореї, може стати серйозним викликом для Південної Кореї та Японії,

– кажуть в ISW.

Аналітики додають, що неодноразово спостерігали за спробами російської влади відкласти вкрай непопулярні примусові призови в резерв, і поступове розгортання 100 тисяч військовослужбовців Північної Кореї могло б допомогти послабити деякі з цих проблем у короткостроковій перспективі, посилюючи тиск на українські сили.

Однак поступове розгортання 100 000 північнокорейських військ, ймовірно, не задовольнить можливу потребу в ще одному примусовому виклику російського резерву, оскільки зазначеної кількості північнокорейського персоналу буде недостатньо, щоб компенсувати поточний високий рівень втрат росіян,

– заявили аналітики.

Раніше втрати Росії оцінювали:

міноборони Великої Британії: у вересні 2024 року російські війська зазнали рекордно високої середньодобової кількості втрат у 1271 військовослужбовця на день або орієнтовно 38 130 втрат;

міноборони США – російські війська втратили орієнтовно 80 110 втрат у вересні та жовтні 2024 року.

Аналітики аналізують, що розгортання приблизно 100 000 військовослужбовців Північної Кореї компенсували б втрати росіян менш ніж за три місяці. Окрім того, таке обмежене розгортання не зможе вирішити ширшу нестачу мільйонів робочої сили в Росії через демографічну кризу та війну та, як наслідок, середньо- та довгострокові недоліки в роботі російської оборонно-промислової бази.