Ведь войска КНДР уже есть на оккупированных территориях. Генпрокурор Андрей Костин заявил в эфире телемарафона, что они комплексно изучают возможные аспекты соучастия в преступлениях агрессии, пишет 24 Канал.

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Что говорят в Офисе генпрокурора о войсках КНДР в Украине

Андрей Костин заявил, что говорится о поставках оружия, ведь артиллерийские снаряды КНДР обнаружили еще во время освобождения Киевщины. Впоследствии Северная Корея поставляла баллистические ракеты, которые использовались для атак на украинские гражданские объекты и мирные города.

Ну и сейчас речь идет о возможном участии северокорейских вооруженных сил. Поэтому мы тщательно документируем, находимся в постоянном контакте с нашими разведками и разведками партнеров, чтобы получать информацию. Также в постоянном контакте с Силами обороны, которые помогают собирать эти доказательства,

– заявил Костин.

Ранее Главном управлении разведки рассказали, что до ноября 11 тысяч военных КНДР будут готовы воевать в Украине.

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Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что первый кадровый состав из 2 600 солдат КНДР отправится в Курскую область, используя российскую технику и боеприпасы.