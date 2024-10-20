Адже війська КНДР вже є на окупованих територіях. Генпрокурор Андрій Костін заявив в ефірі телемарафону, що вони комплексно вивчають можливі аспекти співучасті в злочинах агресії, пише 24 Канал.

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Що кажуть в Офісі генпрокурора про війська КНДР в Україні

Андрій Костін заявив, що мовиться про постачання зброї, адже артилерійські снаряди КНДР виявили ще під час звільнення Київщини. Згодом Північна Корея постачала балістичні ракети, які використовувалися для атак на українські цивільні об'єкти й мирні міста.

Ну і зараз мова йде про можливу участь північнокорейських збройних сил. Тому ми ретельно документуємо, перебуваємо в постійному контакті з нашими розвідками та розвідками партнерів, щоб отримувати інформацію. Також в постійному контакті з Силами оборони, які допомагають збирати ці докази,

– заявив Костін.

Раніше Головному управлінні розвідки розповіли, що до листопада 11 тисяч військових КНДР будуть готові воювати в Україні.

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Глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що перший кадровий склад із 2 600 солдатів КНДР вирушить до Курської області, використовуючи російську техніку та боєприпаси.