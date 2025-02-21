Сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.
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Как изменилась тактика солдат КНДР
Северокорейские войска снова активизировались в Курской области на западе России - они применяют новую тактику пехотных атак и используют мобильные ракетные установки Bulsae-4 для поражения украинской техники.
Военный контингент Корейской народной армии вернулся в зону боевых действий,
– сообщил Украинский Центр оборонных стратегий.
Ранее солдаты КНДР преимущественно атаковали пешими большими группами по 100 – 200 солдат. Согласно данным ЦОС, теперь они осуществляют штурмы меньшими подразделениями по 50 человек. Это могут помочь им избегать обнаружения украинскими дронами и уменьшить потери в случае обстрелов.
Удары FPV-дронов вместе с кассетными боеприпасами стали ключевыми причинами потерь среди северокорейских войск. По сообщениям, 12-тысячный 11 армейский корпус КНДР потерял треть своего личного состава убитыми и ранеными, прежде чем в конце января или в начале февраля временно отошел с боевых позиций.
Пока неизвестно, отправил ли Пхеньян подкрепление для восстановления потерь. Однако очевидно, что Северная Корея активно поставляет России значительный арсенал артиллерийских и ракетных систем.
Что известно о новом вооружении солдат КНДР
Российские источники издания подтверждают применение мобильных ракетных комплексов Bulsae-4 в Курской области.
В Курской области заметили Bulsae-4: смотрите видео
В статье отмечается, что украинские военные впервые обнаружили шестиколесный ракетный комплекс Bulsae-4, оснащен восемью ракетами, еще в августе, однако первый такой комплекс был уничтожен только через четыре месяца. Недавно эти комплексы нанесли удар по украинской позиции, вероятно, поразив бронетехнику.
Однако даже результативные атаки Bulsae-4 не способны существенно повлиять на общую картину потерь в Курской области. По данным из открытых источников, с августа, когда украинские войска начали наступление, российская армия потеряла около 550 единиц техники, тогда как украинские подразделения потеряли примерно 400.
В издании отметили, что вряд ли северокорейские войска замедлят темп атак в Курске, ведь они снова вовлечены в боевые действия, а общая политическая ситуация в войне разворачивается не в пользу Украины.