Повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Як змінилася тактика солдатів КНДР

Північнокорейські війська знову активізувалися в Курській області на заході Росії — вони застосовують нову тактику піхотних атак і використовують мобільні ракетні установки Bulsae-4 для ураження української техніки.

Військовий контингент Корейської народної армії повернувся в зону бойових дій,

– повідомив Український Центр оборонних стратегій.

Раніше солдати КНДР переважно атакували пішими великими групами по 100 – 200 солдатів. Згідно з даними ЦОС, тепер вони здійснюють штурми меншими підрозділами по 50 осіб. Це можуть допомогти їм уникати виявлення українськими дронами та зменшити втрати в разі обстрілів.

Удари FPV-дронів разом із касетними боєприпасами стали ключовими причинами втрат серед північнокорейських військ. За повідомленнями, 12-тисячний 11 армійський корпус КНДР втратив третину свого особового складу вбитими та пораненими, перш ніж наприкінці січня або на початку лютого тимчасово відійшов із бойових позицій.

Наразі невідомо, чи відправив Пхеньян підкріплення для відновлення втрат. Однак очевидно, що Північна Корея активно постачає Росії значний арсенал артилерійських та ракетних систем.

Що відомо про нове озброєння солдатів КНДР

Російські джерела видання підтверджують застосування мобільних ракетних комплексів Bulsae-4 у Курській області.

В Курській області помітили Bulsae-4: дивіться відео

У статті зазначається, що українські військові вперше виявили шестиколісний ракетний комплекс Bulsae-4, оснащений вісьмома ракетами, ще в серпні, однак перший такий комплекс було знищено лише через чотири місяці. Нещодавно ці комплекси завдали удару по українській позиції, ймовірно, уразивши бронетехніку.

Однак навіть результативні атаки Bulsae-4 не здатні суттєво вплинути на загальну картину втрат у Курській області. За даними з відкритих джерел, із серпня, коли українські війська розпочали наступ, російська армія втратила близько 550 одиниць техніки, тоді як українські підрозділи втратили приблизно 400.

У виданні зауважили, що навряд чи північнокорейські війська сповільнять темп атак у Курську, адже вони знову залучені до бойових дій, а загальна політична ситуація у війні розгортається не на користь України.