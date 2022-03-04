В том направлении состоялось несколько боев. Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист, который находится в Запорожье.

Важно Площадка Запорожской АЭС захвачен военными России, персонал контролирует состояние энергоблоков

Оккупанты ждут пополнения, которого нет

Однако московским оккупантам не удалось пройти рубеж.

Те войска, которые стоят в районе Васильевки, недееспособны для наступления, ждут пополнения, которого нет, а в перерывах развлекаются, расстреливая центр города,

– подчеркнул журналист.

Он отметил, что наступления на Запорожье в ближайшие сутки – двое не предвидится. Ведь войска врагов растянуты на Николаев и Мариуполь.

Пророссийские боевики в ночь с 3 на 4 марта обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Вспыхнул пожар, однако его ликвидировали.

Оккупанты захватили площадку АЭС. Персонал электростанции продолжает контролировать состояние энергоблоков.

Какая ситуация в Запорожье и области: смотрите видео



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