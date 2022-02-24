Об этом в телеграме сообщил Андрей Цаплиенко. Соответствующее сообщение появилось на его канале в соцсети 24 февраля перед 6:00.

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Ранее он заявил, что ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины. "Крылатыми ракетами обстреливают стратегические объекты Киева", – писал журналист. Впрочем, впоследствии написал, что ракетные удары не подтвердились.

В то же время Министерство внутренних дел Украины подтвердило информацию о ракетных обстрелах городов. "Только что ракеты нанесли удары по центру военного управления, аэродромам, военным складам, в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы", – сообщили в ведомстве.

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