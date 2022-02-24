Про це у телеграмі повідомив Андрій Цаплієнко. Відповідний допис з'явився на його каналі у соцмережі 24 лютого перед 6:00.

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Раніше він заявив, що ракетні удари почались по Києву, Харкову та інших містах України. "Крилатими ракетами обстрілюють стратегічні об’єкти Києва", – писав журналіст. Втім, згодом написав, що ракетні удари не підтвердились.

Натомість Міністерство внутрішніх справ України підтвердило інформацію про ракетні обстріли міст. "Щойно ракети завдали ударів по центру військового управління, аеродромам, військовим складам, у Києві, Харькові, Дніпрі. Ідуть артилерійські обстріли кордону", – повідомили у відомстві.

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