Войска Башара Асада, которого поддерживает Россия, полностью освободили Дамаск от исламистов
Впервые с 2011 года правительственная армия контролирует сирийскую столицу. В последнем прибежище террористов, квартале Хаджар Аль-Асвад, асадовцы установили национальный флаг.
Освобождение южного пригорода Дамаска от террористов начали еще полтора месяца назад.
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После так называемой "зачистки" часть боевиков и их родных отправили в Сирийскую пустыню, а группировка "ИГИЛ", которая в прошлом году контролировала большинство территории, сейчас находится только на двух окруженных пустынных территориях на востоке Сирии.
Войска Башара Асада освободили Дамаск
Напомним, что конфликт в Сирии начинался как гражданская война еще в 2011 году. За три года на территории страны и соседнего Ирака появилось террористическая группировка "ИГИЛ". Тогда борьбу против исламского государства США и Россия начинали как союзники.
К слову, Президент России Владимир Путин 17 мая встретился в Сочи с президентом Сирии Башаром Асадом. Во время переговоров лидеры обеих стран, в частности, обсудили успехи сирийской правительственной армии и русских войск в борьбе с терроризмом в Сирии.
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