Війська Башара Асада, якого підтримує Росія, повністю звільнили Дамаск від ісламістів
Вперше з 2011 року урядова армія контролює сирійську столицю. В останньому прихистку терористів, кварталі Хаджар Аль-Асвад, асадівці встановили національний прапор.
Звільнення південного передмістя Дамаска від терористів почали ще півтора місяця тому.
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Після так званої "зачистки" частину бойовиків і їхніх рідних відправили до Сирійської пустелі, а угруповання "ІДІЛ", яке торік контролювало більшість території, нині перебуває тільки на двох оточених пустельних територіях на сході Сирії.
Війська Асада Башара звільнили Дамаск
Нагадаємо, що конфлікт у Сирії розпочинався як громадянська війна ще у 2011 році. За три роки на території країни та сусіднього Іраку з'явилося терористичне угруповання "ІДІЛ". Тоді боротьбу проти ісламської держави США і Росія розпочинали як союзники.
До слова, Президент Росії Володимир Путін 17 травня зустрівся в Сочі з президентом Сирії Башаром Асадом. Під час переговорів лідери обох країни, зокрема, обговорили успіхи сирійської урядової армії і російських військ у боротьбі з тероризмом у Сирії.
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