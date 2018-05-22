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Війська Башара Асада, якого підтримує Росія, повністю звільнили Дамаск від ісламістів

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Війська Башара Асада, якого підтримує Росія, повністю звільнили Дамаск від ісламістів
Війська Башара Асада, якого підтримує Росія, повністю звільнили Дамаск від ісламістів / informator.news

Вперше з 2011 року урядова армія контролює сирійську столицю. В останньому прихистку терористів, кварталі Хаджар Аль-Асвад, асадівці встановили національний прапор.

Звільнення південного передмістя Дамаска від терористів почали ще півтора місяця тому.

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Після так званої "зачистки" частину бойовиків і їхніх рідних відправили до Сирійської пустелі, а угруповання "ІДІЛ", яке торік контролювало більшість території, нині перебуває тільки на двох оточених пустельних територіях на сході Сирії.

Війська Асада Башара звільнили Дамаск
Війська Асада Башара звільнили Дамаск

Нагадаємо, що конфлікт у Сирії розпочинався як громадянська війна ще у 2011 році. За три роки на території країни та сусіднього Іраку з'явилося терористичне угруповання "ІДІЛ". Тоді боротьбу проти ісламської держави США і Росія розпочинали як союзники. 

До слова, Президент Росії Володимир Путін 17 травня зустрівся в Сочі з президентом Сирії Башаром АсадомПід час переговорів лідери обох країни, зокрема, обговорили успіхи сирійської урядової армії і російських військ у боротьбі з тероризмом у Сирії.

Теги: Війна у Сирії Башар Асад Ісламська держава
Джерело: 24 Канал
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