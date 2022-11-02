В частности, безработных планируют привлекать к работам оборонного характера. Впрочем, людям будут платить деньги.
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Что именно будут делать жители
Территориальные общины и военные смогут привлекать безработных жителей к общественно полезным работам. Глава ОВА объяснил, что говорится о:
- выполнении работ оборонительного характера. Например, устройство и укрепление блокпостов, заготовка дров для военных, вырубка деревьев для формирования окопов, изготовление маскировочных сеток и т.п.;
- также безработные будут укреплять дамбы, расчищать дороги от завалов и снега. А еще разгружать гуманитарку, обустраивать укрытия, проводить сельскохозяйственные и другие работы.
Кроме того, если понадобится (не дай Бог), будем привлекать для разбора завалов и работ по восстановлению жилых домов и других помещений, поврежденных в результате российской агрессии.
– отметил Коваль.
Чиновник отметил, что жителей смогут привлекать к работе территориальные общины и военные.
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Безработные получат средства
Глава ОВА убеждает, что за выполнение общественно полезных работ жителям заплатят. В частности, средства получат те, кто зарегистрирован в Областном центре занятости как безработный.
Жители могут получить 6 700 гривен. "Это больше чем пособие по безработице", – подчеркнул Коваль.
Более того, из бюджета покроют единый социальный взнос на государственное страхование. Кроме того, оплатят первые 5 дней временной нетрудоспособности в пределах срочного трудового договора.
Чиновник уверяет, что проезд в пределах региона к месту выполнения работ также профинансируется.
️Сколько безработных в Ровненской области
Сейчас в Ровненской области зарегистрировано 7,5 тысячи безработных. Среди них:
- волонтеры, выполняющие подобные общественно полезные работы бесплатно;
- внутренне перемещенные лица, ищущие возможность заработка;
- также жители области, у которых проблемы с трудоустройством.
Поэтому за проделанную работу каждый житель сможет получить от государства финансовую поддержку.
Сегодня или воюешь, или работаешь. Каждый должен делать для победы максимум там, где он есть. И государственные выплаты за выполнение общественно-полезных работ – это возможность приобщиться к победе на трудовом фронте,
– подчеркнул Виталий Коваль.