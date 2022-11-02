В частности, безработных планируют привлекать к работам оборонного характера. Впрочем, людям будут платить деньги.

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Что именно будут делать жители

Территориальные общины и военные смогут привлекать безработных жителей к общественно полезным работам. Глава ОВА объяснил, что говорится о:

выполнении работ оборонительного характера. Например, устройство и укрепление блокпостов, заготовка дров для военных, вырубка деревьев для формирования окопов, изготовление маскировочных сеток и т.п.;

также безработные будут укреплять дамбы, расчищать дороги от завалов и снега. А еще разгружать гуманитарку, обустраивать укрытия, проводить сельскохозяйственные и другие работы.

Кроме того, если понадобится (не дай Бог), будем привлекать для разбора завалов и работ по восстановлению жилых домов и других помещений, поврежденных в результате российской агрессии.

– отметил Коваль.

Обратите внимание! Более подробный перечень работ можно узнать в филиалах Областного центра занятости.

Чиновник отметил, что жителей смогут привлекать к работе территориальные общины и военные.

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Безработные получат средства

Глава ОВА убеждает, что за выполнение общественно полезных работ жителям заплатят. В частности, средства получат те, кто зарегистрирован в Областном центре занятости как безработный.

Жители могут получить 6 700 гривен. "Это больше чем пособие по безработице", – подчеркнул Коваль.

Более того, из бюджета покроют единый социальный взнос на государственное страхование. Кроме того, оплатят первые 5 дней временной нетрудоспособности в пределах срочного трудового договора.

Чиновник уверяет, что проезд в пределах региона к месту выполнения работ также профинансируется.

️Сколько безработных в Ровненской области

Сейчас в Ровненской области зарегистрировано 7,5 тысячи безработных. Среди них:

волонтеры, выполняющие подобные общественно полезные работы бесплатно;

внутренне перемещенные лица, ищущие возможность заработка;

также жители области, у которых проблемы с трудоустройством.

Поэтому за проделанную работу каждый житель сможет получить от государства финансовую поддержку.

Сегодня или воюешь, или работаешь. Каждый должен делать для победы максимум там, где он есть. И государственные выплаты за выполнение общественно-полезных работ – это возможность приобщиться к победе на трудовом фронте,

– подчеркнул Виталий Коваль.