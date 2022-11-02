Зокрема, безробітних планують залучати до робіт оборонного характеру. Втім, людям платитимуть гроші.

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Що саме робитимуть жителі

Територіальні громади та військові зможуть залучати безробітних жителів до суспільно-корисних робіт. Очільник ОВА пояснив, що мовиться про:

виконання робіт оборонного характеру. Наприклад, облаштування та укріплення блокпостів, заготівля дров для військових, вирубка дерев для формування окопів, виготовлення маскувальних сіток тощо;

також безробітні будуть укріплювати дамби, розчищати дороги від завалів та снігу. А ще – розвантажувати гуманітарку, облаштовувати укриття, проводити сільськогосподарські та інші роботи.

Крім того, якщо знадобиться (не дай Бог), будемо залучати для розбору завалів і робіт по відновленню житлових будинків та інших приміщень, пошкоджених у результаті російської агресії,

– зазначив Коваль.

Зверніть увагу! Детальніший перелік робіт можна дізнатися у філіях Обласного центру зайнятості.

Посадовець зазначив, що жителів зможуть залучати до роботи територіальні громади та військові.

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Безробітні отримають кошти

Очільник ОВА переконує, що за виконання суспільно-корисних робіт жителям заплатять. Зокрема, кошти отримають ті, хто зареєстрований в Обласному центрі зайнятості як безробітній.

Мешканці можуть отримати 6700 гривень. "Це більше ніж допомога по безробіттю", підкреслив Коваль.

Ба більше, з бюджету покриють єдиний соцільний внесок на державне страхування. Окрім того, оплатять перших 5 днів тимчасової непрацездатності в межах строкогого трудового договору.

Посадовець запевняє, що проїзд у межах регіону до місця виконання робіт також профінансують.

️Скільки безробітніх на Рівненщині

Наразі на Рівненщині зареєстровано 7,5 тисяч безробітних. Серед них:

волонтери, які виконують подібні суспільно-корисні роботи безоплатно;

внутрішньо переміщені особи, які шукають можливість заробітку;

також жителі області, у громадах яких проблеми з працевлаштуванням.

Тож за виконану роботу кожен житель зможе отримати від держави фінансову підтримку.

Сьогодні або воюєш, або працюєш. Кожен має робити для перемоги максимум, там, де він є. І державні виплати за виконання суспільно-корисних робіт – це можливість долучитися до перемоги, на трудовому фронті,

– підкреслив Віталій Коваль.