В частности, украинцев планируют привлечь к восстановлению государства. Детальнее о целевой мобилизации рассказывает 24 канал.

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Что такое "целевая мобилизация"

В мае 2022 года Кабмин расширил "Положение о единой государственной системе гражданской защиты". Так что после окончания войны украинцев могут привлекать к ликвидации ее последствий. В частности, для восстановления нашего государства.

Мобилизированное население не будет участвовать в боевых действиях. Граждане будут работать на определенных территориях после проведения разминирования и аварийно-спасательных работ. На момент целевой мобилизации рабочее место, должность и средняя зарплата сохраняются.

Кто подпадает под целевую мобилизацию

К ликвидации последствий войны будут задействованы, прежде всего, силы гражданской защиты. Им будут помогать аварийно-спасательные, пожарно-спасательные службы и другие подразделения.

Однако, если возникнет потребность в дополнительных ресурсах, мобилизовать могут и другое трудоспособное население. Впрочем, по добровольному согласию.

Ранее постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство предусмотрело возможность привлекать работников и волонтеров без профессионального образования для предоставления социальных услуг во время чрезвычайного или военного положения. В частности, для выявления семей, находящихся в сложных обстоятельствах.

Обратите внимание! Пока украинцы могут добровольно приобщиться к ликвидации последствий российской агрессии. Для этого нужно заполнить соответствующую анкету по ссылке.

Какие задачи могут ставить перед мобилизованными

Ликвидация последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций;

ликвидация последствий военных действий в населенных пунктах и ​​на территориях, подвергшихся воздействию средств поражения;

восстановление критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения;

определение населенных пунктов и районов, требующих проведения гуманитарного разминирования, маркировки опасных участков, разминирования территорий.

Напомним, ранее целевую мобилизацию могли вводить для устранения последствий чрезвычайных ситуаций. Читайте также Три ракеты и фактическое уничтожение: мэр Луцка рассказал о прилете по энергетическому объекту Коротко об общей мобилизации в Украине В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 21 ноября.

Владимир Зеленский упразднил осенний призыв и отсрочил демобилизацию.

Ранее в ОП заявили, что пока объявлять дополнительную мобилизацию не планируют. Однако все зависит от ситуации на поле боя.

Спикер Государственной пограничной службы отметил, что украинские студенты не подлежат мобилизации. Однако мужчины не могут выезжать за пределы государства.

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