В частности, украинцев планируют привлечь к восстановлению государства. Детальнее о целевой мобилизации рассказывает 24 канал.
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Что такое "целевая мобилизация"
В мае 2022 года Кабмин расширил "Положение о единой государственной системе гражданской защиты". Так что после окончания войны украинцев могут привлекать к ликвидации ее последствий. В частности, для восстановления нашего государства.
Мобилизированное население не будет участвовать в боевых действиях. Граждане будут работать на определенных территориях после проведения разминирования и аварийно-спасательных работ. На момент целевой мобилизации рабочее место, должность и средняя зарплата сохраняются.
Кто подпадает под целевую мобилизацию
К ликвидации последствий войны будут задействованы, прежде всего, силы гражданской защиты. Им будут помогать аварийно-спасательные, пожарно-спасательные службы и другие подразделения.
Однако, если возникнет потребность в дополнительных ресурсах, мобилизовать могут и другое трудоспособное население. Впрочем, по добровольному согласию.
Ранее постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство предусмотрело возможность привлекать работников и волонтеров без профессионального образования для предоставления социальных услуг во время чрезвычайного или военного положения. В частности, для выявления семей, находящихся в сложных обстоятельствах.
Какие задачи могут ставить перед мобилизованными
Ликвидация последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций;
ликвидация последствий военных действий в населенных пунктах и на территориях, подвергшихся воздействию средств поражения;
восстановление критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения;
определение населенных пунктов и районов, требующих проведения гуманитарного разминирования, маркировки опасных участков, разминирования территорий.
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