Таким образом, "тик-ток воины" задокументировали очередное преступление. Они для успешных кадров ведут огонь по жилому сектору Мариуполя.

К теме Большинство видео из Мариуполя, опубликованных Кадыровым, сняли в одном сквере, – СМИ

Это видео – доказательство преступлений российской армии

В соцсетях отметили: кадыровцы не участвуют в реальных боевых действиях, они только снимают "картинку". Именно ради нее оккупанты готовы просто бить по домам, где живут мирные жители.

В предыдущем видео кадыровцы использовали бездомного

Отметим, что недавно кадыровцы отличились киношедевром. Они поймали бездомного, которого пытались выдать за украинского разведчика. Мужчина, очевидно злоупотребляющий алкоголем, "покаялся" на камеру и рассказал о "позициях украинских войск". Бездомного узнали украинские волонтеры, которые часто видели, как он попрошайничает.

Всю историю о бездомном "разведчике" можно узнать в видео:



