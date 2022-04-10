Таким чином "тік-ток воїни" задокументували черговий злочин. Вони задля вдалих кадрів ведуть вогонь по житловому секторі Маріуполя.

До теми Більшість відео з Маріуполя, опублікованих Кадировим, зняли в одному сквері, – ЗМІ

Це відео – доказ злочинів російської армії

У соцмережах зазначили: кадирівці не беруть участь у реальних бойових діях, вони лише фільмують "картинку". Саме заради неї окупанти готові просто гатити по будинках, де живуть мирні мешканці.

В попередньому відео кадирівці використали безхатченка

Зазначимо, що нещодавно кадирівці "відзначились" кіношедевром. Вони впіймали безхатченка, якого намагались видати за українського розвідника. Чоловік, який очевидно зловживає алкоголем, "покаявся" на камеру та розповів про "позиції українських військ". Безхатченка упізнали українські волонтери, які часто бачили, як він жебракує.

Всю історію про базхатченка-"розвідника" можна дізнатись у відео:



