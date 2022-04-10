Про це розповів маріупольський волонтер Кирило Долімбаєв.
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Команда волонтера неодноразово бачила нужденного біля одного з місцевих храмів ПЦУ. За словами волонтера, безхатченко має алкогольну залежність.
Щоб ви розуміли, як кадировці роблять свій героїчний контент у Маріуполі. На відео нужденний, який має проблеми з головою, постійно "бухий", та якого ми годували кожного дня у нашому Храмі ПЦУ в Маріуполі,
– розповів Долімбаєв.
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Відео, на якому нужденний розповідає про "позиції ЗСУ" поширив навіть лідер Чечні Рамзан Кадиров у своїх соцмережах. Варто зауважити, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він неодноразово поширював різні фейки про війну.
За даними ЗМІ, загалом більшість відео з Маріуполя, які публікує Кадиров, зняті в одному районі, розташованому найближче до російських кордонів.
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