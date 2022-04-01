У перехопленій розмові, яку опублікувало Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, російський ГРУшник зневажливо відгукується про "участь" чеченського спецпідрозділу Росгвардії у війні проти України.

До теми Ну кадировці: їхні руки, ноги, голови так само відриваються, вони так само сцять, – військовий

Його слова вкотре спростовують міф про начебто "страшних" вояків-кадировців. Адже місяць війни, у якій поплічники чеченського диктатора "б'ються" на боці окупантів, довів: "тікток армія Кадирова" спроможна тільки залякувати, катувати та вбивати мирних мешканців.

А от на полі бою кадировці далеко не такі безстрашні, як вони себе позиціонують. Здебільшого поплічники Кремля виконують роль загороджувальних загонів для російських солдатів. Єдиною їхньою "звитягою" стали хіба що фейкові відеоролики, на яких Рамзан Кадиров нібито перебуває в Україні.

Навіть у російському ГРУ зневажають кадировців

Українська розвідка перехопила телефонну розмову офіцера російського ГРУ, у якій той відверто висловлює свою зневагу до кадировців.

Крім понтів, нічого нема. Воювати за Росію не хочуть. Ідуть тільки другою хвилею – лише зачищають, лише понти. Дуже рідко вони щось виконують. Здебільшого це суцільний пафос. Дорога зброя, дорогий супровід... Раптом що, зразу на**й тікають,

– обурюється офіцер російського ГРУ.

За словами окупанта, чеченці не хочуть воювати за Росію, бо вважають себе "домінантною нацією" щодо росіян. Тому вони й тікають з поля бою, покидаючи свої позиції та прирікаючи на смерть своїх поплічників. Про один із таких "прикрих" для росармії випадків ГРУшник розповів і в розмові.

Російська війна потрібна тільки росіянам. І правильно кажуть, що кавказький світ завжди буде тільки тягарем для нас. Сидітиме на нашій спині та їстиме із наших тарілок,

– бідкається загарбник.

При цьому кадировці, на його думку, тікають не лише через свою боягузливість, а ще й тому, що їм є що втрачати. Мовляв, матеріальне становище чеченських бойовиків значно краще, аніж у росіян.

Перехоплена розмова офіцера російського ГРУ про кадировців:

Водночас не лише кадировці, а й росіяни не демонструють видатних якостей на полі бою. Один з окупантів прямо назвав своїх "товаришів" тупими д*білами.

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