Воюют не с Украиной, а коллективным Западом, – в России новая идеологема из-за огромных потерь

Россия вынуждена менять свою идеологему по поводу войны против Украины. Там теперь все меньше говорят о "спецоперации", а все больше – о "войне с коллективным Западом".

Россия пыталась в считанные дни преодолеть сопротивление Украины и захватить власть в нашей стране. И даже не называла это войной.

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Но получив значительное сопротивление и понеся немало потерь как живой силы, так и военной техники, пришлось менять главные нарративы в своих выступлениях.

"Российская Федерация начинает менять свою информационную стратегию, начинает подстраиваться под то, что мы им навязали. С 3 марта в России работает новая идеологема – они воюют не с Украиной, а с целым коллективным Западом. Им нужно как-то объяснять количество трупов, пленных, им нужно что-то объяснять по тех видео, которые массово отправляют простые украинцы своим родственникам, знакомым, близким в России, поэтому начинают всем рассказывать, что они воюют не с Украиной, и что это не "спецоперация", а что это целая "война с Западом", – рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

В первые дни российского вторжения власти страны-оккупанта отрицали потери среди своих военных. Хотя уже в первые дни счет пошел на тысячи. И только 2 марта официально подтвердила первых погибших – только 498 человек. Случилось это после того, как тела погибших оккупантов отправились домой как "груз 200", и возможности скрывать потери уже не было. Хотя на 3 марта количество погибших российских оккупантов – около 9 тысяч.

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