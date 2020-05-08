Вокруг Зеленского есть дармоедов, – Кошевой об окружении президента

Вокруг президента Владимира Зеленского много людей, которые ничего не делают, и которым нужны только деньги. Однако глава государства знает о том, что происходит в его окружении, но понимает, как с этим справиться.

Дружба с президентом позволяет Кошевому озвучивать свои мысли Зеленскому, даже если они его могут задеть. Об этом Кошевой сообщил в эфире программы" Бацман", информирует "Гордон".

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Что значит "неприятные вещи"? Это те, что вокруг него куча дармоедов, которые не делают ничего? Да, такое я могу сказать, конечно. И думаю, что он с этим всем разберется. Нужно просто не мешать,

– заявив Кошевой.

Друг Зеленского уверен, что у президента есть план, как действовать с людьми, которые мешают ему нормально работать.

"Я же говорю, что "много вокруг тебя людей, которые просто мешают". Он говорит: "Я знаю, я вижу". Он же не будет просто так говорить "я знаю, я вижу", но ничего не делать. Я надеюсь, что где-то в его очень умной голове зреет какой-то план", – добавил он.

Также актер считает, что враги действующего главы государства – среди близкого окружения и некоторым из них нужны лишь деньги.

По мнению Кошевого, чтобы войти в историю Украины, Зеленский должен выполнить за каденцию главную задачу – закончить войну на Донбассе.

Интересно! Художественный руководитель Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой заверил, что после президентства Владимира Зеленского охотно возьмут обратно на работу. По словам Кошевого, они с Зеленским до сих пор остались лучшими друзьями.